Şoke eden görüntü! Doktor ameliyathaneye böyle girdi

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor D.D.K., geçen yıl bisikletiyle hastanenin içerisine girdi. Koridorda bisiklet süren D.D.K. ameliyathaneye girdi.
Güvenlik kamerası görüntüleri bugün sosyal medyada paylaşılan doktor tepki çekti. Doktor hakkında tutanak tutuldu, soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, “Benim yeni geldiğim zamanlarda bu olay meydana geliyor. Gerekli araştırmayı bizler de yapacağız” açıklamasında bulundu.
Yapılan idari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi. (DHA)