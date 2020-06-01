Son dakika… Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı!

Günlük corona virüsü tablosuna göre, bugün 31 bin 525 test yapıldı.

Son 24 saatte tespit edilen 827 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 164 bin 769’a yükseldi.

Bugün 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 563’e çıkmış oldu.

Son 24 saatte 974 hasta, toplamda ise 128 bin 947 kişi iyileşti.

Öte yandan Türkiye’de şimdiye kadar 2 milyon 70 bin 719 test yapıldı.

Güncel verilere göre, toplam yoğun bakım hasta sayısı 651, toplam entübe hasta sayısı da 283 oldu.

“DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR”

Verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının öngörülen seviyede olduğunu belirtti.

Solunum desteğine ihtiyacın azaldığını kaydeden Bakan Koca, “Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

DÜN 25 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Dün corona virüsü nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmiş, 839 da yeni vaka tespit edilmişti.