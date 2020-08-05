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Son dakika… Bakan Soylu duyurdu: Yoğun denetim yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm Türkiye'de corona virüsü salgınıyla ilgili olarak en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu.

12:02 -
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Son dakika… Bakan Soylu duyurdu: Yoğun denetim yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından corona virüsü tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. “Kontrollü Sosyal Hayat”

Pazarlar
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız

Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk Zabıta

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Corona İçişleri Bakanı son dakika Süleyman Soylu Türkiye Twitter
Son güncelleme: 12:18 05.08.2020
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