Son dakika… Bakan Soylu duyurdu: Yoğun denetim yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından corona virüsü tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. “Kontrollü Sosyal Hayat”

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