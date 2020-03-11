Son dakika… Corona virüsü paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı&#8217;ndan yapılan açıklamada &#8220;Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.&#8221;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-corona-virusu-paylasimlarina-sorusturma-5673475","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-corona-virusu-paylasimlarina-sorusturma-5673475","pageType":"yazi","pageIdentifier":5673475,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Corona viru00fcsu00fc paylau015fu0131mlaru0131na soruu015fturma"});aip('newsArticle', {"identifier":5673475,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-corona-virusu-paylasimlarina-sorusturma-5673475/","headline":"Son dakika&#8230; Corona viru00fcsu00fc paylau015fu0131mlaru0131na soruu015fturma","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Haber","istanbul","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1583924354,"datePublished":1583924354,"dateModified":1583924845,"info":"{"seo_news":"false"}"});