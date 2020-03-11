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Son dakika… Corona virüsü paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada corona virüsü ile ilgili asılsız paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen hesaplar hakkında soruşturma başlattı

13:59 -
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Son dakika… Corona virüsü paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.”

Haber istanbul son dakika
Son güncelleme: 14:07 11.03.2020
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