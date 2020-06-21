Son dakika… Coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte 21 Haziran corona virüsü tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son 24 saatte 23 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 950’ye yükseldi.

Bugün toplam 40 bin 496 test yapılırken, bin 192 yeni tanı konuldu ve toplam vaka sayısı 187 bin 685’e çıktı.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana yapılan toplam test sayısının 2 milyon 945 bin 240’a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 412 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 160 bin 240’a yükseldi.

Güncel corona virüsü tablosunda, entübe hasta sayısının 327, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 803 olduğu belirtildi.

BAKANI KOCA İL İL YOĞUN BAKIM HASTA SAYISINI AÇIKLADI



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, güncel verilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara’da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5.

* İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

DÜN 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün corona virüsü salgını nedeniyle 22 kişinin vefat ettiğini, bin 248 vakanın tespit edildiğini ve bin 312 hastanın iyileştiğini açıklamıştı. Bakan Koca, dün Diyarbakır’da 30, Kayseri’de 41, Batman’da 22 ve Bursa’da 46 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade etmişti.

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