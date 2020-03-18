Son dakika… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 06.00 itibarıyla tamamlandı

Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:

* Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır.

* Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği “kurallar” çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır.

* Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

* Yaklaşık iki gün gibi kısa bir sürede tüm operasyonun başarıyla tamamlanmasında emekleri geçen tüm Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarımıza, İstanbul ve Kocaeli Valiliklerimize teşekkür ediyorum.

807 KİŞİ DÖNMEDİ

Dün DHA’nın haberine göre bazı Türk vatandaşlarının ülkeye dönüş yapmak istemedikleri kaydedilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dönmek isteyenleri 3 bin 614 olarak açıklamıştı. Tamamlanan tahliye operasyonuyla yurda getirilmesi beklenen 807 kişinin dönmek istemediği ortaya çıktı.