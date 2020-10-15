Son dakika… Erdoğan’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü salgını nedeniyle hâlâ açılmayan üniversitelerin tekrardan yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili olarak “İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şunlar:

– Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır. Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu. Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.

– Sözümüzü tuttuk ve 81 ilin tamamına üniversite kurulmasını sağladık. Toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz, 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitim-öğretim veriyor. Gençlerin en büyük itiraf konusu olan harçları da biz kaldırdık.

1 MİLYON 600 BİN ÖĞRENCİYE BURS İMKANI

– Hiçbir evladımızın imkansızlıklar sebebiyle eğitimden mahrum kalmaması için yurtlarımızın kapasitesini artırdık. Burs ve kredi verme konusundaki imkanlarımızı en üst seviyeye çektik. 1 milyon 600 bin öğrenciye burs imkanı sağladık.

– Lisans öğrencisi burs veya kredi ödemesini aylık 550 liraya çıkardık. Bu rakam yüksek lisans öğrencilerinde 1100 lira, doktora öğrencilerinde ise 1600 liradır. Bunları biz yaptık.

– ‘Ücretsiz eğitim’ hayalini gerçeğe dönüştürdük. Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık. İsteyen her gencimize yükseköğretim yolu açıldı. İnsan kaynağında ciddi açıklarımız bulunuyor. Henüz arzu ettiğimiz yere gelebilmiş değiliz.

SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde, belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir; 3 ayda, 6 ayda bir seçime gidilir. Bakarsınız, gelişmiş bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye’de belirlenen, ilan edilen zaman neyse 2023 Haziran’da seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir” diye konuştu.



