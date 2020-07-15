Son dakika! 30 ilde ‘FETÖ’nün sınavlara hazırlık evleri’ operasyonu: 60 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün KPSS ve diğer kamu sınavlarının sorularını örgüt üyelerine sızdırmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, sınavlara hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği açıklandı. (DHA)