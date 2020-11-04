Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 4 Kasım tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 558’e yükseldi.

Bugün toplam 144 bin 416 test yapılırken, 2 bin 391 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 384 bin 509 oldu.

Bugün iyileşen bin 841 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 330 bin 665’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 464 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ 2464’E ULAŞTI

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli.

* Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.

DÜN 79 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 343 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 817 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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