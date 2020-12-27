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Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 27 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Aralık Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti. Bugün 2 bin 806 yeni hastayla birlikte toplam 14 bin 205 vaka tespit edildi.

Güncellenme: 19:22, 27/12/2020
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Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 27 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 878’e yükseldi.

Bugün toplam 172 bin 113 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 806 kişiyle birlikte toplam 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578 oldu.

Bugün iyileşen 21 bin 196 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 15 bin 230’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.1, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 309 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.0 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: TEMASLI SAYISI VE TEST TALEBİ AZALIYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor.

* Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.

DÜN 253 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 253 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 2 yeni hastayla birlikte toplam 15 bin 118 vakanın tespit edildiğini ve 23 bin 231 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:19:09,