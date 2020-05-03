Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

* Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 30 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona erecektir.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

* Bugün saat 20.00 itibari ile 47 ilimizdeki; 1 ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.

* Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 121.051'dir.

* Öte yandan 54 İldeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. DHA