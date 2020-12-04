Son dakika… İki ilde yüzde 100 vaka artışı var! ‘Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı’

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yapıldığını belirterek 4 ilin durumunun ele alındığını ifade etti.

Yüksek riskin devam ettiğinin altını çizen Bakan Koca, son bir haftada Hatay ve Antalya’da yüzde 100 oranında corona virüsü vakası artışı olduğunu duyurdu.

“MÜCADELE GÜÇ BİRLİĞİ İLE KAZANILIR”

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor.

* Son bir haftada Hatay'da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, Antalya‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, Trabzon’da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, Diyarbakır’da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70.

* Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır.