Son dakika… İlber Hoca’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a çok sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 Temmuz’da Ayasofya’daki cuma hutbesinde, “Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerle Atatürk’ü hedef aldığı belirtilen Ali Erbaş’a tepki yağarken, Prof. İlber Ortaylı da Erbaş’ın adını anmadan Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk fotoğrafı paylaşarak, “Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır” ifadelerini kullandı.



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