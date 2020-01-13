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Son dakika… Kuzey Irak’tan acı haber geldi! 2 şehit

Haftanin bölgesinde yürütülen operasyonlar kapsamında bir güvenlik korucusu ve bir askerin şehit olduğu belirtildi.

21:49 -
Haberler Gündem
Son dakika… Kuzey Irak’tan acı haber geldi! 2 şehit

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. İki askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri Güvenlik Korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

*Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. İHA

Haber Irak Kuzey Irak Milli Savunma Bakanlığı şehit son dakika Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 21:50 13.01.2020
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