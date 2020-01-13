Son dakika… Kuzey Irak’tan acı haber geldi! 2 şehit

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. İki askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri Güvenlik Korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

*Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. İHA