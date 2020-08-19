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Son dakika… Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, trafik kazası geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, toplantı için Ankara'ya giderken yolda kaza yaptı. Kazada hafif şekilde yaralanan Güler Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsmail AKDUMAN
15:14 -
Haberler Gündem
Son dakika… Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, trafik kazası geçirdi

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium’da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya giderken kaza yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler FOTO : İHA

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Güler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler” diye yazdı.

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Son güncelleme: 15:19 19.08.2020
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