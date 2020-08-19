Son dakika… Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, trafik kazası geçirdi

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium’da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya giderken kaza yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Güler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler” diye yazdı.