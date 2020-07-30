Son dakika… Sağlık Bakanı Koca bayram öncesi son corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre yapılan 43 bin 236 testle beraber toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331’e ulaştı.

Bugün tespit edilen 967 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 229 bin 891’e çıktı. 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 674’e yükseldi.

Günlük tabloya göre son 24 saatte 982 hasta toplamda ise 213 bin 539 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 9,3 oldu.

“YENİ HASTAMIZ GİDEREK ARTIYOR”

Dün 542 olan ağır hasta sayısının 561’e yükseldiğini ifade eden Bakan Koca, yeni hasta sayısının giderek arttığını belirtti.

Koca şu ifadeleri kullandı:

* Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı.

* Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor.

* İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın.

DÜN 942 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı 29 Temmuz verilerine göre 942 vaka tespit edilmiş, 14 kişi yaşamını yitirmiş ve 996 hasta iyileşmişti.