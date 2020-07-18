Son dakika… Salih Müslim’in yeğeni Mersin’de teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’nin elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslim’in yeğeni ‘Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslim’in (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması yürütüldü.

15 TEMMUZ’DA TESLİM OLDU

Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslim, 15 Temmuz’da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu.

GÜLTEN ALTAŞ’IN YAKIN KORUMASI

Müslim, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslim’in öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ‘Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Altaş’ın yakın korumalığını yaptığını belirtti.

110 TERÖRİST TESLİM OLDU

Ayrıca Müslim’in babası Mahmut Müslim’in de Kobani’de PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110’a ulaştı. (İHA)