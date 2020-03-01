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Son dakika… Sputnik’in çalışanlarıyla ilgili flaş gelişme!

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik adlı medya kuruluşunun Ankara bürosunda çalışan üç kişi, gözaltına altına alındı. Adliyeye sevk edilen kişiler savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin işlemleri ise devam ediyor.

Zeynep GÜRCANLI
17:34 -
Haberler Gündem
Son dakika… Sputnik’in çalışanlarıyla ilgili flaş gelişme!

Sputnik Türkiye’nin Ankara servisinde çalışan 3 kişi, dün akşam evlerinin önünde yapılan eylemin ardından şikayetçi olmak üzere karakola başvurdu.

3 çalışan, yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesinde yer alan ‘Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.

Geceyi emniyette geçiren 3 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÖZALTINA ALINDI

Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de öğle saatlerinde gözaltına alındı. Sitede “Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı.

Boztepe İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüyor. Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla arama yapılıyor. Aramanın nedeni ise bilinmiyor” ifadelerine yer verildi.

DHA ise soruşturmanın Türk Ceza Kanununun 301 (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama) ve 302. (Devletin güvenliğine karşı suçlar) maddeleri uyarınca başlatıldığını duyurdu.

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Ankara Emniyet istanbul Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 17:46 01.03.2020
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