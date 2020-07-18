Son dakika… Van’daki faciada ölü sayısı 54’e yükseldi!

Van’ın Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi’nde, 27 Haziran günü saat 22:00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü.

Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası’na 1 kilometre uzakıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

ÇARPANAK AÇIKLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında çalışmalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor.

Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cansız bedenler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

ÖLÜ SAYISI 54’E YÜKSELDİ

Batan tekneden 4 kişinin daha cenazesinin çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e yükseldi. DHA