SÖZCÜ yazdı, elektrikler 3 saat içinde geldi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Meşelik mahallesindeki 110 konutun bulunduğu ve halen 40 dairede 180 kişinin yaşadığı bir sitenin elektriği dün öğle saatlerinde gelen AYDEM Elektrik Perakende Satış A.Ş. işçileri tarafından kesilmek istenmiş, şirket yetkilileri ile site sakinleri arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Elektriğin yaklaşık 90 bin TL olan sitenin borcu nedeniyle kesileceğini öğrenen vatandaşlar trafonun önüne yatarak işçileri yaklaştırmamıştı. Gerginliğe jandarma müdahale etmiş, sitenin elektriği kesilmişti.

ELEKTRİKSİZ KALMAKTAN BİZİ SÖZCÜ KURTARDI

Olay ile ilgili haberin saat 19.30'da sozcu.com.tr'de yayınlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında siteye gelen AYDEM işçileri elektrikleri açtı. Böylece site sakinleri karanlıkta kalmaktan kurtuldu.

Site adına açıklama yapan emekli hemşire Aynur Ç. şunları söyledi:

* Yaklaşık on aydır yönetici ile sorunumuz devam ediyor mahkemelik olduk, aylarca ödediğimiz ancak yatırılmayan elektrik parası nedeniyle salgın hastalığın tam ortasında elektriksiz ve susuz kaldık.

* 180 kişi ne yapacağımızı şaşırdık. Müracaat etmediğimiz yer kalmadı. Sesimizi sadece Sözcü duydu. Sözcü yazmasaydı bugün yine elektriksiz ve susuz kalacaktık. Sözcü'ye teşekkür ediyoruz.

* En kısa zamanda AYDEM’e olan elektrik borcunu kapatmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Borç sitenin borcu, biz bunu çözeriz sadece elektriği çözmek ve parayı hemen tahsil etmek için zamanlama çok yanlıştı. AYDEM yetkilileri gelerek elektriği açtı.

AYDEM YAZILI AÇIKLAMA: “MUHATABIMIZI VATANDAŞ DEĞİL SİTEYİ YAPAN ŞİRKETTİR”

Konuyla ilgili bir yazılı bir açıklama yapan AYDEM, şu ifadeleri kullandı:

* Buradaki durum, borçtan kaynaklı kesintiye istinaden sitede bulunan tüketiciler tarafından Dağıtım Şirketi'nin bilgisi dışında sayaca fiziki müdahale edilerek enerjinin açılması sonucunda oluşan usulsüz elektrik kullanımı durumudur.

* MMQ Property Development İnşaat Turizm Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nin şirketimize olan borcu Covid-19 salgını dönemi öncesinde tahakkuk edilmiştir.

* Bu bağlamda iletişim kanallarımızla kesme ihbarnamesi ve borç hatırlatması da yapılmıştır. Bu borçlardan dolayı kesme iş emri Şubat ayında Dağıtım Şirketi'ne düşmüştür.

* Ayrıca yine bu müşterimizin dağıtım şirketi de 50.000,00 TL kaçak/usulsüz elektrik kullanım cezası olmasından dolayı enerji kesme işlemi uygulanmıştır.

* Bunun yanı sıra alınan bilgiye göre olay yerinde kesme işlemi yapılmak istenirken dağıtım şirketi kesme personeline fiziki müdahale olmuş ve yine olay yerindeki kişiler tarafından jandarma çağrılmış.

* Jandarma olay yerine geldiğinde dağıtım şirketi çalışanlarının görevini yapması gerektiğine karar verip, enerjiyi kesmiştir.

* Basın mensubu olarak kamuoyunun şikâyetlerini dile getirirken hizmet sağlayıcı olan taraf olarak bizlerle temasta kaldığınız için teşekkür ederiz.