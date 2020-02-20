Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi (20.02.2020)

İSKİ, İstanbul su kesintisi olacak ilçeleri ve bölgeleri açıkladı. Vatandaşlar su kesintilerinin ardından ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunu merak etmeye başladı. İstanbul’da B. Çekmece, Fatih ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi olacağı açıklandı. İşte 20 Şubat İstanbul su kesintisi olan bölgeler.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İSKİ SU KESİNTİSİ AÇIKLAMALARI

Bulgurlu Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 21 Ocak 2020 Salı günü 10.00 ile 22 Ocak 2020 Çarşamba günü 01.00 saatleri arasında 15 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Tarih: 21 Ocak Salı, 22 Ocak Çarşamba

Üsküdar İlçesi: Bulgurlu, Kuleli, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Güzeltepe, Cumhuriyet, Bahçelievler, Küçüksu, Kandilli, Ferah, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye ve Küçükçamlıca Mahalleleri.

Ümraniye İlçesi: Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazım Karabekir, İnkılap, Elmalıkent, Esenevler, Armağanevler, Site, Saray, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent ve Yenişehir Mahalleleri.

Beykoz İlçesi: Yenimahalle