Tepki yağmıştı gerekçeli karar belli oldu: “Dehşet içinde…”

İstanbul’un Pendik ilçesinde baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, Yunus Emre Bahçıvan'ın kullandığı ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın da bulunduğu aracın önünü 6 Temmuz 2019'da kesmiş ve aracın dikiz aynasını kırmıştı.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in 20'şer yıla kadar hapsi istenmişti.

Mahkeme, 22 gün tutuklu kalan ve ilk celsede tahliye edilen sanıklar Sel kardeşlerin “hürriyeti tahdit” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

ÇOK AGRESİFLER TESPİTİ

Gerekçeli kararda, sanık Hasan Sel'in aracının camına kuvvetli bir şekilde vurduğu, yumruk ve tekme attığı, aracın dikiz aynasına zarar verdiği, aracın kaputunun önüne çıktığı ve zıpladığı anlatılarak, her iki sanığın da çok agresif oldukları belirtildi.

İNANDIRICILIKTAN UZAK

Sanıkların ifadelerinde konuşmak amacıyla araçtan inmelerini söylemelerine rağmen, inandırıcılıktan çok uzak olduğu kaydedildi. Kararda, sanıkların toplum önünde düşmüş oldukları durum dikkate alındığında kendilerini haklı çıkarmak adına bu şekilde beyanda bulunduklarının düşünüldüğü, konuşmaya giden birilerinin davranışlarına benzemediği de belirtildi.

DEHŞET İÇİNDE VURGUSU

Şiddete yönelik eylemleri ile mağdur çiftin aracının yanına gelmeleri, saldırıda bulunmaları sebebi ile aracın camlarını ve kapılarını sıkı bir şekilde kapatmak zorunda kalarak dehşet içinde arabada kapalı kalmak zorunda kaldıkları anlatıldı.

Olay yerinin cadde üstü olduğu ve trafik akışının devam ettiğinin anlatıldığı kararda, sanıkların eyleminin devam etmesinin mümkün olmadığı ve çevrede toplananların da olması nedeniyle olay yerinden ayrılmak zorunda kaldıkları kaydedildi.