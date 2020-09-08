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Terör örgütü IŞİD’in Diyarbakır emiri Nihat Turan üçüncü kez yakalandı

Terör örgütü IŞİD'in Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar ilçesinde bir lokantada yakalandı. Toplamda 2 kez tahliye edilen ve 3. kez yakalanan Turan’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr
11:15 -
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Terör örgütü IŞİD’in Diyarbakır emiri Nihat Turan üçüncü kez yakalandı

Mersin Ağır Ceza İlamat bürosunca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı olup, 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan IŞİD’in Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar ilçesinde bir lokantada yakalandı.

Toplamda 2 kez tahliye edilen ve 3. kez yakalanan Turan'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Turan’ın, sansasyonel eylem hazırlığındayken peş peşe operasyonlarla çökertilen 13 kişilik IŞİD hücresiyle bağlantılı olduğu ve yürütülen soruşturma kapsamında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İstanbul polisi tarafından da arandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Karapınar ilçesinde eylem hazırlığında olan IŞİD üyelerine yönelik 26 Ekim 2015’te kaldıkları eve yapılan baskında çıkan çatışmada 2 polis şehit olmuş, 4 polis de yaralanmıştı. Çatışmada Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy adlı IŞİD’li teröristler öldürülmüştü.

Çatışmanın ardından Diyarbakır’daki birçok eve yapılan baskında gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı IŞİD üyesi oldukları ve yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Mahkeme Nihat Turan’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle 20 Haziran 2017’de tahliye etmişti. Daha sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartılan Turan 12 Aralık 2017’de yeniden tahliye edilmişti.

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Son güncelleme: 11:34 08.09.2020
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