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TOKİ kura çekilişi sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 TOKİ kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde son buldu. 1 milyonu aşan başvuruların kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ kura sonuçlarının ne zaman çekileceğine dair detaylar ise henüz paylaşılmadı. Ayrıca dün yapılan açıklamada, 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında vatandaşların konut finansmanında kamu bankalarının yanında katılım bankaları da dâhil edildiği duyuruldu.

10:30 -
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TOKİ kura çekilişi sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 TOKİ kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu?

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler TOKİ’nin 100 bin konut projesine başvurularını tamamladılar. Şimdi ise gözler TOKİ kura sonuçlarına çevrildi. Peki TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kurum kura çekiliş tarihini duyurdu mu? İşte detaylar…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yeri ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

KURA ÇEKİLİŞİ

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

emekli şehit
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