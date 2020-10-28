TTB duyurdu: Hemşire Leyla Çiçek corona nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipler Birliği (TTB) corona virüse yakalanan bir sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTB SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Leyla Çiçek’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKÇILARIN İZİN KULLANMASINI ENGELLEYENLER BU ÖLÜMLERİN SEBEPLERİDİR”

Çiçek’in üyesi olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır şubesi de acı haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bugün Leyla çiçek arkadaşımız Covid nedeniyle vefat etti. Genelgelerle sağlıkçıların emekli olmasını, izin kullanmasını engelleyenler, bu ölümlerin sebebidir” dedi.