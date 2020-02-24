Türkiye ile İran arasında Corona virüsü görüşmesi!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İran Ankara Büyükelçisi saygıdeğer Mohammad Farazmand'i Bakanlığımızda ağırladık.

* Ülkelerinde yaşanan yeni Koronavirüs vakasından ötürü üzüntülerimizi dile getirdik, komşu iki ülke olarak aldığımız tedbirleri istişare ettik.

CORONA VİRÜSÜNDE BUGÜN NE OLDU?

Güney Kore, İtalya ve İran’da görülen çok sayıda Corona virüsü vakasının ardından hastalığın Çin’de başlayıp yıkıcı ve ölümcül etkileri olan küresel çaplı bir salgına dönüşeceği endişesi giderek artıyor. Çin’de şimdiye kadar Corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin geçtiğimiz 24 saat içerisinde 158 kişi artarak 2,619’a yükselirken toplam vaka sayısı 79.360 olarak açıklandı.

Covid-19 ismi verilen salgında 25 bin 44 kişinin de tedavi edildiği açıklandı. Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 158 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 593 arttı.