Türkiye’de yakalanan BAE ajanıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

MİT’in başarılı operasyonuyla İstanbul’da yakalanarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen BAE İstihbarat Servisi elemanı Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Ahmet Mahmoud Ayesh Al Astal ile ilgili soruşturmada detaylar ortaya çıktı…

Tutuklanarak cezaevine konulan BAE Ajanı Al Astal’ın, Türkiye’ye kaçan Müslüman Kardeşler üyelerini izlemek ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek için Adapazarı Sakarya’ya yerleştiği öğrenildi.

Eşi ve iki kızıyla birlikte yaşayan Al Astal’ın, Müslüman Kardeşler üyelerinin toplantılarına katıldığı, ses kayıtlarını BAE gizli servisine ilettiği belirlendi. Al Astal’ın ayrıca ayrıca güncel iç ve dış gelişmelere ilişkin kendisinden istenen bilgileri de gizli yöntemler kullanarak BAE gizli servisi ile paylaştı.

Soruşturma dosyasında Al Astal'ın nasıl BAE ajanı olduğuna ilişkin kapsamlı bilgiler de yer aldı. Buna göre Al Astal 2008 yılında BAE'nin Al Ain kentinde bulunduğu sırada iş başvurusu için Göç İdaresi'ne çağrıldı, burada bulunan istihbarat ofisi aracılığıyla, Abu Reyyan adlı istihbaratçı ile bir araya getirildi.

KOD ADI ABU LAYLA

Bu görüşmede 2006 yılı içerisinde çalıştığı Al-Hewar Düşünce ve araştırma Merkezi'ne ilişkin sorular sorulan Al Astal'a gizli servis için çalışması teklifi yapıldı. Ancak Al Astal bu teklifi geri çevirdiği için başvurduğu işlere güvenlik tahkikatının olumsuz sonuçlandığı gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

İkametgah izni için Al-Hewar Düşünce ve Araştırma Merkezi'nden aldığı onayla, kendisini halen orada çalışıyor göstererek 2009 yılında yeniden başvuru yapan Al Astar bu kez Dubai Göç İdaresi'ne bağlı istihbarat ofisinden arandı.

Daha önce kendisine yapılan ajanlık teklifini geri çevindiği için iş bulamayan Al Astar bu kez istihbarat elamanı olmayı kabul etti. Servis tarafından kendisine Abu Layla kod adı verildi. Al Astal'ın BAE gizli servis görevlisinin Abu Rashid tarafından ajan yapıldı.

MISIR'DAKİ GELİŞMELERİ BAE'YE AKTARDI

BAE tarafından Müslüman Kardeşler yanlısı olarak görülen Al-Hewar Düşünce ve Araştırma Merkezi'nde çalıştığı 2006 yılına ilişkin bildiklerini raporlayan Al Astal, gizli servisin yeniden burada çalışmasını istemesi üzerine yeniden işe girdi. Al Astal'ın BAE'de 2009 yılından Aralık 2013 yılına kadar servis mensupları ile telefonla ve ayda bir defa yüz yüze görüştü.

Bu görüşmelerde Al Astal'dan ilk olarak BAE'deki Müslüman Kardeşler hareketi, Mısır'daki gelişmeler, basındaki güncel haberler ve benzeri konularda bilgi derlemesi istendi. Verdiği bilgiler karşılında maddi destek almaya başlayan Al Astal, ikamet ve çalışma izni gibi BAE hükümeti nezdindeki bütün işlerini ve izinlerini de gizli servis aracılığıyla sorunsuz şekilde sonuçlandırdı.

Al Astal Abu Rashid adlı gizli servis görevlisiyle bu süreçte telefon ve e-posta üzerinden irtibat kurdu, halka açık AVM'lerde buluştuğu ve görüşmeler gerçekleştirdi.

AL ASTAL İŞARET ETTİ, BAE TUTUKLADI

Al Astal aldığı talimatlar doğrultusunda çalıştığı ofisin krokisini çizerek, fotoğraflarını çekti, anahtarın kopyasını çıkardı, merkezin yöneticilerine ait dizüstü bilgisayarı tamir ettirmek bahanesiyle gizli servise teslim etti.

Hatta bir istihbarat görevlisini ziyaretçi gibi buraya sokarak bazı dokümanları kopyalayıp, bu kişiye teslim etti, ofisi ziyaret edenlerle ilgili de ayrıntılı bilgiler verdi. BAE yönetiminin 2012 yılında Müslüman Kardeşler yanlılarını tutuklamaya başladığı belirtilen soruşturma dosyasında, Türkiye'ye kaçan bazı Müslüman kardeşler üyelerinin arkasından Al Astal'ın da geldiği belirlendi.

AJAN FAALİYETİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Al Astal'ın, ajan olduğunu bilmeyen Müslüman Kardeşler üyeleri tarafından Türkiye'ye çağırıldığı, bu durumu da BAE gizli servisine bildirdiği anlaşıldı. BAE gizli servisi Al Astal'ı Türkiye'ye yerleşmesi konusunda yönlendirerek desteklemesi üzerine, Ocak 2014 yılında İstanbul'a geldi.

BAE Ajanı Al Astal, bir yıl sonra Şubat 2015'te Adapazarı Sakarya'dan ev satın alarak buraya yerleşti. Türkiye'deki Müslüman Kardeşler üyeleriyle ile ilişki kurarak, faaliyetlerini BAE gizli servisine ileten Al Astal, aynı zamanda toplantılarına katılarak çalışmalarıyla ilgili ses kayıtları da dahil tüm bilgileri topladı. Al Astal'ın aynı zamanda Türkiye'de güncel iç ve dış gelişmelere dair kendisinden istenen bilgileri gizli yöntemler kullanarak BAE ile paylaştığı belirlendi. (DHA)