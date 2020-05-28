Türkiye’ye meteor mu düştü? Meteor nedir?

Meteor dün gece Türkiye’nin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Birçok Anadolu şehrinde görülen ve özellikle Trabzon, Erzurum, Bingöl, Artvin, Rize’de kameralara net şekilde yansıyan meteor hakkında birçok ayrıntı merak konusu oldu.

METEOR BİRÇOK ŞEHİRDE GÖRÜNDÜ

Gök taşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde görüldü. O anı ise Bingöl-Genç kara yolunun 8'inci kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

VATANDAŞLAR JANDARMAYI ARADI

Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak “Gök taşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu.

İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, gök taşının görüldüğü iddia edilen noktalarda inceleme başlattı.

Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı.

Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı.

METEOR NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya’nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve “ateş topu” oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.