Ücretsiz maskeler için vatandaşlara sms kodları gelmeye başladı. Eczanelerden alınabilen ücretsiz maskeler için başvurular e-Devlet sisteminden yapılabiliyor. Peki ücretsiz maskeler eczanelerden nasıl alınacak? Ücretsiz maske için Sms kodu nasıl alınır?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

SMS KODU İÇİN MESAJLAR NASIL GELECEK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ’ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI





CEP TELEFONLARINA MASKE KODU GELİYOR

Eczanelerden ya da PTT aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi e-Devlet veya EPTTAvm aracılığıyla yapılabiliyor. Cep telefonlarına maske kodu gelen vatandaşların eczanelerden teslim alabileceği ücretsiz maske, PTT’den başvuru yapanlar içinse kargo görevlileri tarafından getirilecek.

Eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında, vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklanması gerekiyor. Linke açılınca TC kimlik numarası, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgileri giriliyor. Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işlemi cevaplanıyor.

Ardından “Maske siparişi ver” butonuna basılıyor. İstenildiği takdirde “Aile bireyi ekle” butonuna basılarak aile bireylerine de 5 adet maske siparişi verilebiliyor. İşlem tamamlandığında maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderiliyor. (İHA)

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