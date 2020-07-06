Ülkü Ocakları’nın yeni Genel Başkanı belli oldu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım oldu. MHP MYK Üyesi ve İstanbul Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından 06 Temmuz 2020 tarihinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olarak atandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı koltuğunda en son Sinan Ateş bulunuyordu.

AHMET YİĞİT YILDIRIM KİMDİR?

Ahmet Yiğit Yıldırım 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Erzincan İliç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lisans Eğitimini Beykent Üniversitesi’nde İngilizce İşletme bölümünde tamamladı. Hollanda Saxion Üniversitesi’nde İktisat eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir. Sahip olduğu yazılım firmasının projeleri Türkiye çapında ödüller almıştır.