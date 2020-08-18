Üniversite hastanesi başhekimi görevinden istifa etti!

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek yaptığı yazılı açıklamada yaklaşık olarak 1 yıldır yürütmüş olduğu Harran Üniversitesi başhekimlik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Güzelçiçek, şu ifadeleri kullandı:

* Bu süre zarfından gerek hastane ve gerekse de vatandaşların şahsıma göstermiş oldukları teveccühlerden dolayı herkese teşekkür ediyorum.

* Başhekim olarak atanmış olduğum günden itibaren, bugüne kadar hastane ve insanlarımız için canla başla çalıştık, gerek şehir içinde ve gerekse de şehir dışından gelen birçok hasta bizleri tercih ederek onları eski sağlıklarına kavuşması için birbirinden çok değerli arkadaşlarla birlikte çalışarak sağlıklarına kavuşmalarını sağladık.

* Bundan sonra aynı hastanede çocuk polikliniğinde görevime devam edeceğim. Hastanede güzel işlere imza attığımı düşünüyorum.

* Bir yıldır yürütmüş olduğum Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesindeki başhekimlik görevimden kendi isteğim ile istifa ediyorum. İHA