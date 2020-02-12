Uyuşturucu yakalatma ikramiyeleri yeniden düzenlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla uyuşturucu ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ihbarcıya ödenecek ikramiye tutarları yeniden belirlendi. Yeni kararla, ödenecek ikramiyeler örgütlü suçlar ve bireysel suçlar olarak ikiye ayrıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin örgütlü suçlarda, kabul edilen her bir iddianame başına 500 bin lira ikramiye verilecek.

Saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetik uyuşturucular ile üretimi resmi izne veya satışı reçeteye bağlı uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran sentetiklerde, üst sınır belirlenmeksizin tüm miktarlar ikramiye kapsamına alındı.

UYUŞTURUCU İKRAMİYELERİ NASIL ÖDENİYOR?

Uyuşturucu ihbarını yapan kişi ya da uyuşturucuyu yakalatan muhbir, belirlenen rakamın yarısını alıyor. Diğer yarısını ise operasyonu düzenleyen polisler alıyor.

Örneğin; yakalanan ve sahibi belli olan 10 kilo eroinin değeri (10 kilogram x 60 bin TL), kanunda yer alan ‘0,071589’ kat sayıyla çarpılıyor. Çıkan rakamın (42 bin 953 TL) yarısını muhbir yarısını ise operasyona katılan el koyan (polis, jandarma, gümrük muhafaza) polisler alıyor. Bu operasyona beş polisin katıldığını farz edersek, polislerin 4 bin 295’er TL alması gerekiyor. Ancak 5607 sayılı kanundaki sınırlama gereğince, uyuşturucuya el koyan görevli olay başına maksimum 2 bin 147 lira alabiliyor.