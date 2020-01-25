Uzmanlardan korkutan uyarı: Artçı daha büyük olabilir

Sevgim BEGÜM YAVUZ, Habip ATAM, Sibel GÜLERSÖYLER/ Sözcü – İstanbul



Dün akşam saatlerinde Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’ı etkileyen 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzun zamandır sakin kalan bir fay hattındaki depremi uzmanlar SÖZCÜ.com.tr için yorumladı:

“BÖLGEDE OLABİLECEK EN BÜYÜK DEPREM BU”

İTÜ Maden Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

“Osmaniye Adıyaman’da 6.8-7.2’den büyük deprem olmuyor. Çok büyük olmamasının nedeni burada kırık boylarının kısa olması ve aynı kırık kolunun çok parçalı olmasından kaynaklanıyor. Olabilecek en büyük deprem bu. Artçı depremler de 5.6-5.7 hatta 6’ya varan artçı depremler özellikle gelecek hafta yoğun olacaktır. Elazığ’ın bulunduğu kesimlerde C sınıfı ve B sınıfı yıkıntılar görülebilir. Kimse evine girmesin. Devlet olmanın gereği halkı göçüntü altında bırakmamaktır. 50 milyar biriken deprem fonunun duble yollara harcanmasının ne kadar hatalı olduğunu görüyoruz. Ders çıkarmamız gereken bir olay.”

BU FAY HATTI İÇİN ŞİDDETLİ OLDU DİYEBİLİRİZ

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan:

“Bingöl depreminden sonra Güneydoğu Anadolu’ya hareket eden fayın Sivrice ve Doğanyolda kırılması ile birlikte meydana geldi. Bu fay hattı için şiddetli bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin en büyük faylarından biri ve mesafesi çok geniş. Bölgede artçı depremlerde meydana geldi ve yeni artçı depremlerin de meydana gelme ihtimali var.”

BEKLENEN BİR DEPREMDİ

İTÜ Maden Fakültesi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz:

“1900'lü yılların başından beri yapılan çalışmalarda, deprem olur diye bir tespit var. Maalesef alınması gereken tedbirler alınmamış. Burada beklenen bir depremdi. 6.8'lik bir deprem 5.8 yada 6 büyüklüğünde bir artçı deprem üretebilir. Hava soğuk olsa dahi hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Depremle yaşamaya alışmamız gerekirken, gerekenler yapılmamış” dedi.

ARTÇI ÇOK DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu:

“Meydana gelen deprem, 6.8 büyüklüğünde Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde bir deprem. Manisa yakınlarındaki depreme benziyor. Yatay bir hareketle, sol yönlü bir fay çünkü. Bu depremde hasar ve can kaybı daha da artacaktır. Boşlukların ne zaman dolacağı belli olmaz, muhakkak arazide kırık da yaratmıştır. Artçı çok daha büyük olabilir. İnsanların evlere girecek hali yoktur elbette büyük korku yaşadıkları için. Büyük bir sarsıntı meydana geldi. Eve girmemek gerektiği görüşündeyim ancak hava çok soğuk nasıl olacak bilmiyorum.”