Valilik duyurdu! O ilde hiç corona hastası kalmadı

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgını nedeniyle ilde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

* Bu saat itibarıyla, ilimiz pandemi hastanesinde Covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır.

* 14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4'ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir.

* Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır.

* Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz: Maske, mesafe, hijyen.

* Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve başkalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım. (DHA)

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