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Valilik duyurdu! O ilde hiç corona hastası kalmadı

Bartın Valiliği, pandemi hastanesinde corona virüsü tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4’ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

00:18 -
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Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgını nedeniyle ilde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

* Bu saat itibarıyla, ilimiz pandemi hastanesinde Covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır.

* 14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4'ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir.

* Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır.

* Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz: Maske, mesafe, hijyen.

* Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve başkalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım. (DHA)

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