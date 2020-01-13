Van’da eğitime kar tatili

Van Valiliği&#8217;nden yapılan açıklamada, &#8220;Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edilmiştir&#8221; denildi. İHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/vanda-egitime-kar-tatili-5564069","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/vanda-egitime-kar-tatili-5564069","pageType":"yazi","pageIdentifier":5564069,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Van&#8217;da eu011fitime kar tatili"});aip('newsArticle', {"identifier":5564069,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/vanda-egitime-kar-tatili-5564069/","headline":"Van&#8217;da eu011fitime kar tatili","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["kar tatili","kar ya\\u011f\\u0131\\u015f\\u0131","Pazartesi","tatil","Van"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/12/iecrop/van-kar-tatili-iha-resimid_104029181_10402918_16_9_1578869621.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","dateCreated":1578869628,"datePublished":1578869628,"dateModified":1578870102,"info":"{"seo_news":"false"}"});