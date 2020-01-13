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Van’da eğitime kar tatili

Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

01:53 -
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Van’da eğitime kar tatili

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edilmiştir” denildi. İHA

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Son güncelleme: 02:01 13.01.2020
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