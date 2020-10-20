Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS, 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınava giren adayların YDS sonuçları ise, 23 Ekim tarihinde açıklanacak.

Güncellenme: 09:08, 20/10/2020
Haberler Gündem
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, sınavın geçerlilik süresi hakkında bilgi paylaştı. YDS’nin geçerlilik süresini, kurumların kendi mevzuatlarındaki geçerlilik süresi ile aynı olacağını duyurdu.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SYM sınav takvimine göre YDS sonuçları, 23 Ekim Cuma günü açıklanacak.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more