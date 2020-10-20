YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, sınavın geçerlilik süresi hakkında bilgi paylaştı. YDS’nin geçerlilik süresini, kurumların kendi mevzuatlarındaki geçerlilik süresi ile aynı olacağını duyurdu.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SYM sınav takvimine göre YDS sonuçları, 23 Ekim Cuma günü açıklanacak.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.