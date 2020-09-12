Yolcu otobüsü park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur’dan Antalya yönüne giden Mustafa İ. (52) yönetimindeki yolcu otobüsü, Çeltikçi ilçesine bağlı Dağarcık köyü yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan ün yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolculardan İsmail Aras hayatını kaybetti. Araçta sıkışan şoför Mustafa İ. ile yolcular Serap A., Abdullah Levent K., Cemal A., Murat K. ve Muammer G. ise yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa İ. Burdur Devlet Hastanesi´ne, diğer 5 yaralı ise Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)