Yöre halkı yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı: Jandarma bizi çıkarmasaydı dumandan zehirlenecektik!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere’de başlayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte yangına havadan müdahaleye son verildi. Yangından en çok zarar gören köylerden Kumköy’de ise yöre halkı tedirgin.

“MEZARLIĞIMIZ, SAMANLIĞIMIZ, AĞILLARIMIZ YANDI”

Kumköy’de yaşayan 68 yaşındaki Urkiye Uslu yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı.

Yangın nedeniyle birçok köylünün maddi olarak zarar gördüğünü söyleyen Uslu, şöyle konuştu:

* Yangın öğleden sonra çıktı. Bu Kumköy’ün Arıburnu’ndaki yangınından sonra ikinci büyük yangını.

* Çok büyük bir fırtına var. Herkes burada jandarması, AFAD’ı ama sönmüyor yangın.

* Köyün dibinde orman yandı, mezarlık yandı, tam ekinler biçiliyordu, herkesin ekinleri yandı.

* Köy ağlıyor, duman içinde kaldı. Kaçtık artık jandarma çıkardı bizi… Çıkmasaydık dumandan zehirlenecektik.

* 50-60 tane domuz sürüleri geçti, kaçtı hayvanlar yangından…

* Mezarlığımız yandı, samanlığımız yandı, ağıllarımız yandı. Çok korktuk herkes ağlıyor.

* Köy duman içerisinde kaldı. Yetkililer müdahale ediyorlar, inşallah yangın söner.