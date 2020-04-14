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Son dakika… Yurtlarda karantinada olanların sayısı açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 12 bin 912 kişinin öğrenci yurtlarında karantinada olduğunu açıkladı. Kasapoğlu, karantina süresi biten 20 bin 427 kişinin evlerine gönderildiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
11:01 -
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Son dakika… Yurtlarda karantinada olanların sayısı açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilerek, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar hakkında açıklamalarda bulundu.

* Halen kalan ve ayrılanlar göz önüne alındığında şu ana kadar yurt dışından gelen toplam 33 bin 339 kişi öğrenci yurtlarında misafir edildi.

* 57 ildeki 84 bakanlığımıza bağlı yurtlarda 12 bin 912 kişi karantina altında. Karantina süresi biten 20 bin 427 kişi evlerine gönderildi.

KORİDORA ÇIKMALARINA İZİN VERİLMİYOR

* Odalarda kalan vatandaşların yemek, su, çay, ilaç ve benzeri tüm ihtiyaçlarının kapıdan servis ediliyor. Misafirlerimizin koridorlara çıkmalarına izin verilmiyor.

ANI DEFTERİ GÖNDERDİK

* Misafirlerin odalarında spor yapmaları için spor malzemesi ve 20 bin 310 adet kitap gönderdik. Günlük tutmaları için her birine özel ‘Yurdumda Hayat Var’ adıyla 14 sayfalık anı defterleri hediye ettik.

Gençlik ve Spor Bakanı
Son güncelleme: 11:17 14.04.2020
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