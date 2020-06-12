Kırık şişeyle saldırıda yeni gelişme!

Maçka Parkı'nda önceki akşam psikiyatri danışmanı Süleyman Dönmez belirlenemeyen bir nedenle Emrah D., İle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah D., elindeki şişeyi kırarak, Dönmez’e saldırdı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Boğazından yaralanan Dönmez, kanlar içinde yerde kalırken Emrah D., ise kayıplara karıştı. Yapılan aramalar sonucu şüpheli Emrah D., annesinin evinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Emrah D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.