Yeni stadın koltukları milli renklerimiz olacak

Adana'da spor çevrelerinde neden stad koltuklarının şehrin iki takımının renkleri olan mavi-lacivert ve turuncu-beyaz olmadığı tartışılırken Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, “Amacımız stadın bir an önce bitirilmesiydi. O yüzden koltuklar kırmızı beyaz dendiğinde Adana Valimiz Mahmut Bey beni aramıştı, aynı şekilde Adanaspor yöneticileri de aranmıştı. Kırmızı beyaz da milli renklerimiz olunca kırmızı beyaz koltuklara olur verdik” dedi.

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'ün de konu hakkında, “En uygunu kırmızı beyazdır. Geçmişte renklerinden ötürü koltukların paramparça edildiğini unutmadık” şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.