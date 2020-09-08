Aston Martin’in ilk SUV modeli kaç para?

Otomotiv endüstrisinde son 10 yıldır yükselişine devam eden SUV araçlara spor otomobil üreticilerinin de tepkisiz kalmayacağı tahmin ediliyordu. Bu anlamda Porsche, Lamborghini gibi markalar yeni modellerini tanıtırken İngiliz üretici Aston Martin de bu segmentteki ilk modelini ortaya çıkarttı.

Aston Martin DBX markanın ilk SUV modeli olma özelliğini taşıyor. 4 litrelik V8 silindirli motora sahip olan otomobil 550 beygir gücüyle spor otomobilleri aratmıyor. DBX dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatıyor.

54:46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri standart tam otomatik şanzıman aracın dinamizmini körüklerken 3 odacıklı havalı amortisörler de konfordan ödün vermemesini ve farklı sürüş modlarına adapte olmasını sağlıyor.

DBX SİPARİŞLERİ ALINMAYA BAŞLANDI

Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX, markanın Türkiye’deki showroom’undaki yerini almış durumda. Kasım ve Aralık ayında satışa sunulacak DBX’lerin şu anda fiyatı 575 bin eurodan başlıyor bu da bugünkü euro kurundan hesaplandığında 5 milyon TL’den daha fazla bir rakam anlamına geliyor.