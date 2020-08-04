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Bentley’den dünyanın ilk üç boyutlu ahşap kaplaması!

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, Flying Spur modelinin en güncel versiyonunda "dünyanın ilk üç boyutlu ahşap kaplamasını" kullanmaya hazırlanıyor. Her panel, yekpare bir Amerikan ceviz ağacı veya Amerikan kiraz ağacı bloğundan el işçiliğiyle üretiliyor.

Sozcu.com.tr
14:23 -
Haberler Otomotiv
Bentley’den dünyanın ilk üç boyutlu ahşap kaplaması!

Bentley, yeni Flying Spur için yeni Üç Boyutlu Ahşap arka kapı döşemesini ilk kez beğeniye sunuyor. Doğrudan ahşaba işlenmiş üç boyutlu bir yüzey kaplamasıyla desteklenmiş çarpıcı, elmas şeklindeki bir desen olan Üç Boyutlu Ahşap, dünya otomotiv sektöründe bir ilk. Bentley Mulliner ‘Collections’ serisinde yer alan seçeneklerinden biri olan bu tasarım, ahşabın doğal güzelliğini elle dokunulabilir hale getiriyor.

Her arka kapı ve çamurluk paneli, Amerikan ceviz ağacı veya Amerikan kiraz ağacı bloğundan el işçiliğiyle üretiliyor. 3D işlenmiş ahşap konsepti ilk olarak Bentley’nin EXP 10 Speed 6 konsept otomobiliyle 2015 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda vitrine çıkarılmış ve geniş bir beğeni toplamıştı.

Bu ayırt edici özelliğin esin kaynağı, Bentley’nin Mulliner Driving Specification iç süitindeki elmas kapitone alanlarda kullanılan deri formu. Karmaşık bir konsept olan Üç Boyutlu Ahşap, uzman teknik ustalar tarafından 18 aylık üretim geliştirme sürecinden geçtikten sonra Bentley Mulliner’da ete kemiğe büründü.

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