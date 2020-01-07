Daimler ve Volvo ortak motor üretecek!

Alman yayıncı kuruluş olan Automobilwoche’nin Autonews Europe biriminin haberine göre Volvo ve Daimler, ortak bir içten yanmalı motor geliştirecek. Ancak her iki grubunda odaklanması gereken daha önemli konular olduğuna dikkat çeken firma sözcüsü bu konu hakkında kesin bilgiler açıklamak için çok erken olduğunu belirtti.

Volvo’nun sahibi olan Geely, Daimler’in de yüzde 10 hissesine sahip ve bu oranı artırmak istiyor. Çinli grubun sahip olduğu hisse Alman üreticinin Geely ile yapacağı görüşmeler sırasında fark yaratabilecek bir etkiye sahip…

Ekim ayına döndüğümüzde ise Volvo, geleneksel motor geliştirme ve üretim varlıklarını Geely ile bağımsız bir operasyonda birleştirerek, “Yeni nesil içten yanmalı motorlar ve hibrit güç aktarma organları geliştirmek için yeni bir küresel tedarikçi” oluşumunu gerçekleştirmeliyiz demişti.

Bu yeni adım sayesinde operasyonun başlangıcının 2020 mart ayı olacağı ve ortağının da Daimler olacağı belirtiliyor. Bir diğer adım ise elektrik motorları geliştirmek olacak.

Geely ve Daimler Çin’de kullanılması için premium şehir içi otomobili olan Smart’ın yeni jenerasyon otomobilini geliştiriyor hatta üretiyorlar. Ayrıca Volvo ve Geely de Lynk markasını Çin pazarı için üretiyorlar. Volvo ile olası bir ekip çalışması konusunda Daimler sözcüsü, markanın Geely ile işbirliğinin olumlu bir şekilde geliştiğini ancak daha fazla yorum yapamayacağını belirtti.