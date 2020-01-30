Elektrikli Kona ne zaman Türkiye’de olacak?

Sıfır emisyonlu araçlara olan talebin artmasıyla beraber Hyundai de Avrupa’daki müşterileri için Kona Electric’in üretime ağırlık vermeye başladı. Marka Mart ayından itibaren Kona Electric’i Çekya'daki Nosovice fabrikasında üretmeye başlayacak. Böylece fabrikada üretilen i30, Tucson ve Kona EV modelleriyle birlikte yıllık kapasite 350.000 adete ulaşıyor.

Hyundai Kore'deki fabrikasıyla eş zamanlı üretim yaparak Kona EV araçlarının teslimat sürelerinde zaman tasarrufu elde etmeyi hedefliyor.

Hyundai Avrupa Başkanı ve CEO’su Dong Woo Choi, Çekya'daki üretimle ilgili olarak, “Müşterilerimiz her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda, elektrikli araçlarımıza karşı artan talebi karşılamak için stratejik planlarımıza ağırlık veriyoruz. Çünkü, Avrupalı tüketicilerin çevreye karşı sorumluluk bilinci sürekli olarak artıyor ve biz de EV’ler için bölge pazarını büyük bir potansiyel olarak görüyoruz. Vizyonumuz ve gelecekteki hedeflerimiz, mobilitedeki konumumuzu güçlendirerek liderliğe ulaşmak” dedi.

Hyundai Kona EV, tam şarjla kullanıcısına 449 km menzil sunuyor. Otomobil 100 kWh gücündeki hızlı şarj istasyonunda yaklaşık 1 saatlik şarj ile bataryalarının yüzde 80’nini doldurabiliyor.

Aracın 2 farklı bataryası olan versiyonu mevcut. Bunlardan biri 136 beygir güç üreten versiyon ve 289 km menzile sahip. Diğeri ise 204 beygir güç üreten ve449 km menzile sahip olan versiyon. Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 7.6 saniye…