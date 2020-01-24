En yeni Corvette’nin başına gelenlere inanamayacaksınız!

2020 yılı Şubat ayının sonuna kadar en yeni Corvette’nin yani C8 kodlu otomobilin teslimatı yapılmayacaktı. Ancak bu yeni otomobilin jant ve lastiklerinin sökük halde görüntülenmesi gündem oldu. Hem otomobilin trafikte olması hem de bu durumdan faydalanan hırsızlar kafaları karıştı.

Detroit’te görüntülenen otomobilin sadece jant ve lastikleri yok. Sokağa park edilmiş olan otomobil yeni bir model olduğu için her ne kadar memleketinde olsa bile dikkat çekiyor. Ayrıca öyle bir dikkat çekmiş ki hırsızlar da bu duruma kayıtsız kalamamışlar.

Amerikalı otomobil dergisi Motor Trend’in haberine göre otomobilin sahibi geçen hafta da aracını aynı yere park etmiş ve otomobil orada görüntülenmiş. Ancak hırsızlar tarafından takip edildiği tahmin edilen aracın 2. defa da böyle bir şansı olmadı ve jantları çalındı.

Yeni Corvette C8 hakkında çok az bilgi piyasada dolaşıyor. Otomobilin resmi tanıtımı yapılsa da teknik detaylarla alakalı çok bilgi yok. Bu yüzden habere konu olan otomobilin Chevrolet’in test araçlarından biri olduğu tahmin ediliyor, ancak aracın plakaları markanın kullandığı araçların plakasıyla benzerlik göstermiyor.

İlk ortadan motorlu Corvette olma özelliğine sahip otomobil C8 koduyla satılacak. Satış konusunda daha çok yeni olan Corvette C8’in lastiklerinin çalınması bu yüzden dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Amerika’da bile yollarda görme şansınızın çok az olduğu bu otomobilin başına gelen bu olay yeni Corvette’nin jant ve lastikleriyle alakalı kafalarda soru işareti oluşturuyor.

Yeni Corvette’nin Stingray modeli olan bu araç 6.2 litrelik V8 bir motora sahip. 495 beygir güce sahip olan bu motor 637 Nm de tork üretiyor. Otomobil tasarımı, teknolojisi ve motor konumlandırmasıyla bugüne kadar üretilen Corvette modelleri arasında en farklı versiyon olarak öne çıkıyor.

(FOTO: Car and Driver, Motor Trend)