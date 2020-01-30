Fiyatlar yüksek, satışlar düşük ama kayıtlar arttı!

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %65,8’ini otomobil, %12,3’ünü kamyonet, %11,5’ini motosiklet, %6,4’ünü traktör, %1,5’ini kamyon, %1,5’ini minibüs, %0,8’ini otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %24,1, otomobilde %5, kamyonda %4, kamyonette %3,3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda %43,6, otobüste %38,7, minibüste %37,8 ve traktörde %24,1 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2017 yılı aralık ayında 103 bin adetlere kadar çıkarken, 2018’de bu rakam 56 bin adet seviyelerinde olmuş. 2019 yılının son ayında ise 64 bin seviyelerinde gözüküyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TOPLAM TAŞIT SAYISI ARALIK AYI SONUNDA 23 MİLYON 156 BİN 975 OLDU!

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,4’ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sadece 2019 yılı Aralık ayında 1 milyon 22 bin 892 aracın devri ve 41 bin 777 adet otomobil trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,4’ü Renault, %13,9’u Fiat, %9,3’ü Volkswagen, %7,5’i Peugeot, %7,2’si Hyundai, %5,1’i Skoda, %4,9’u Honda, %4,1’i Dacia, %3,9’u Ford, %3,6’sı Opel ve %25,2’si diğer markalardan oluştu.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 25.7 AZALDI!

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %25,7 azalarak 671 bin 131 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %48,3 artarak 380 bin 77 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 291 bin 54 adet artış gerçekleşti.