Haziranda normalleşme başlarsa, pazar yüzde 7 büyür

13 Mart'tan itibaren evden çalışmaya başlayan ilk şirketlerden biri olduklarını aktaran Tiftik, önceliklerinin çalışanların sağlığını olduğunu belirterek, bu konuda her türlü tedbiri aldıklarını aktardı. Tiftik, mayıs ayından itibaren üretimlerin kademeli olarak yeniden başlamasıyla birlikte, haziran ayında normalleşme sürecine geçilebileceğini umduğunu ifade ederek, “Eğer bu gerçekleşirse, toplam pazarın 2019'a göre yüzde 7-8 civarında artışla yılı tamamlayabileceğini düşünüyorum. Otomobil satışları 400-420 bin civarında gerçekleşebilir. (Tabi bu en iyi senaryomuz) Eğer pandemi süreci uzarsa, bunlardan bahsedemeyiz” diye konuştu.