Hyundai ve Kia’dan İngiliz şirkete 100 milyon euroluk yatırım!

Arrival 500 km menzile sahip olan “Van” araçlar tasarlayan bir firma olarak adını duyurmuştu. Güney Koreli grup ise bu firmanın anahtar teknolojilerinden, araçlarını üzerine geliştirdiği platformundan faydalanmak için 100 milyon euroluk bir yatırımda bulundu.

Arrival markası Generation 2 adında yeni elektrikli aracını geleneksel otomobil maliyetlerinde, tasarımında ve ortalamasında ürettiğini açıkladı. Markanın Generation 2 aracı “microfactory” adı verilen fabrikasında üretiliyor.

Hyundai ve Kia’nın bir yıl öncesinde Hırvat elektrikli otomobil girişimi olan Rimac’a da 89 milyon euro değerinde bir yatırım yaptığını biliyoruz. Grubun ve özellikle otomotiv endüstrisindeki markaların bu tarz “elektrikli araç üreticisi olan teknoloji firmalarına” yaptıkları yatırımlar dikkat çekiyor. Bunu en temel sebebi ise elektrifikasyon adı altında farklılaşan otomotiv endüstrisinde yeni teknoloji üretmenin maliyetlerinin geleneksel üretim gerçekeleştiren markalara büyük olması. Yeni firmalara yapılan yatırımlar özellikle maliyet açısından riski bölüştürüyor.