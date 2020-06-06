Otomotiv satış sonrası pazarında üretim artıyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Yeni Tip Corona virüsü (COVID-19) salgının ardından sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. İlkini 30 Mart haftasında, ikincisini ise 13 Nisan haftasında gerçekleştirdiği anket çalışmasına 25 Mayıs haftasında düzenlediği üçüncü çalışmasıyla devam eden OSS, bir ayı aşkın zamanda sektörde yaşanan değişimleri ve başta Haziran ayından beklentileri gözler önüne serdi.

HEM EVDE HEM DE VARDİYALI ÇALIŞMAYI TERCİH EDENLER ARTTI

Derneğin üçüncü anketine 69'u dağıtıcı, 45'i üretici olmak üzere toplam 114 üye katıldı. Sektördeki çalışma koşullarına yer verilen ankete göre; hem evden çalışma sistemine geçen hem de vardiyalı olarak çalışma sistemini tercih eden üyelerin sayısında artış yaşandı. Söz konusu oran; ilk ankette yüzde 24, ikinci ankette ise yüzde 25'i bulurken, son ankette ise yüzde 47'ye yükseldi. Sadece evden çalışma sistemini tercih eden üyelerin oranı yüzde 15'e, sadece vardiyalı çalışma sistemini seçenlerin oranı ise yüzde 16'ya geriledi. Ayrıca ilk ankette yüzde 12, ikincisinde yüzde 7 olan normal çalışma düzenini sürdüren üyelerin oranı da yüzde 18'e çıktı. Çalışmayı tamamen durduran üyelerin oranında ise yüzde 2'ye kadar geriledi.

HAZİRAN AYI ESKİ DÜZENE GEÇİŞ ZAMANI

Ankette firmaların ofislerine dönüş planları da mercek altına alındı. Katılımcıların yüzde 9'u Mayıs ayında eski düzenlerine geçtiğini açıklarken, yüzde 28'lik kesim bu ayın başında, yüzde 19'luk kesim Haziran ayının ortasında, katılımcıların yüzde 20'si de Temmuz ayının başında ofis düzenine geçmeyi planladığını aktardı. Ayrıca katılımcıların yüzde 14'ünün düzenini hiç değiştirmediği, yüzde 7'sinin bu konuda bir karar vermediği, tamamen dağıtıcı üyelerden oluşan yüzde 1'lik kesimin de eski ofis düzenine geçmeyeceği ortaya çıktı.

“İŞ VE CİRO KAYBI” SEKTÖRÜN HÂLÂ EN BÜYÜK SORUNLARI…

Katılımcılar öncelikli problemlerini ise iş ve ciro kaybı, çalışanların motivasyonunu kaybetmesi, nakit akışında yaşanan sıkıntılar olarak sıraladı. Katılımcıların yüzde 95'i “iş ve ciro kaybı” yaşadıklarını, yüzde 57'si çalışanlarının motivasyonunu kaybettiğini, yine yüzde 57'si nakit akışında sıkıntılar olduğunu açıkladı.

Şirketlerin satışlarında ise Mayıs ayında artış yaşandı. Katılımcılar bu artışın Haziran ayında da devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Ankete göre; Mayıs ayında sektördeki satışlarda ortalama yüzde 45 oranında düşüş gözlemlenirken, söz konusu oran Mart ayında yüzde 47, Nisan ayında ise yüzde 52'ye kadar çıkmıştı. Ankete göre Haziran ayında ise satışlarda ortalama yüzde 28 düşüş öngörüldüğü belirlendi.

SEKTÖR ÜRETİME DEVAM DEDİ

Üretime devam etme oranı da yükselişini sürdürdü. Bu kapsamda üretici firmaların yüzde 93'ünün Mayıs ayında üretime devam ettiği belirlendi. Bu oran Mart ayında yüzde 76, Nisan ayında ise 81'di. Üretime ara veren katılımcıların yüzde 14'ü de Haziran ayının ortasında, yüzde 85'i de Haziran ayının başında üretime döneceğini açıkladı. Şirketler üretimlerini de artırdı.